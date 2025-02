Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Hund läuft in Radfahrerin - 58-Jährige verletzt (24.02.2025)

Konstanz (ots)

Eine Radfahrerin ist am Montagnachmittag bei einem Unfall auf dem Webersteig verletzt worden. Eine 29-jährige Frau ging mit einem Hund auf dem Webersteig in Richtung "Untere Laube" spazieren. Plötzlich sprang das Tier zur Seite und prallte mit einer 58 Jahre alten Radlerin zusammen, die in Richtung Winterersteig fuhr. Die Frau kam zu Fall und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell