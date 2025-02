Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Öhningen, Lkr. Konstanz) Mit über 1,6 Promille Unfall gebaut (24.02.2025)

Öhningen (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Montagnachmittag auf der Steiner Straße einen Unfall gebaut. Gegen 16.20 Uhr war ein 22-Jähriger mit einem Mercedes Vito in Richtung Grenze unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 1 fuhr er auf den Anhänger eines vor ihm verlangsamenden, nach links in die Hofgasse abbiegenden VW Touareg eines 65 Jahre alten Mannes auf. Durch die Kollision schob sich der Hänger samt Anhängekupplung in die Heckstoßstange des VWs. Dadurch entstand an dem Touareg Blechschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro, am Anhänger von rund 2.500 Euro. Der 65-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß Verletzungen. Er begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 22-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Test brachte ein Ergebnis von über 1,6 Promille. Der junge Mann musste die Polizisten daraufhin zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Zudem behielten sie seinen Führerschein ein. Am Mercedes entstand ebenfalls ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

