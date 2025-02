Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald Baar Kreis) Fasnetbaum zersägt (22.02.2025 - 24.02.2024)

Bad Dürrheim (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 16:30 Uhr bis Montag, 15:00 Uhr hat ein Unbekannter eine Fichte zersägt, die für einen Rosenmontagsumzug parat lag. Kein Freund des närrischen Treibens war der Täter, welcher der 22 Meter langen Fichte mit einer Säge zu nahekam. Er zersägte den Baum, - der für den Umzug am Montag durch die alteingesessene Narrenzunft "Urviecher" aus Bad Dürrheim hinter einer Halle an der Straße "Friedhofweg" lagerte - in drei Teile. Der Polizeiposten Bad Dürrheim sucht unter der Telefonnummer 07726 / 939480 nun Zeugen die Hinweise zum Täter, oder der Tat geben können.

