POL-MFR: (698) Einladung - Herrmann stellt neu renoviertes Dienstgebäude vor (01.07.2024 PM M40/2024)

Lauf an der Pegnitz (ots) - Presseauskünfte zum weiteren Fortgang der Ermittlungen in dem Fall des gestrigen (30.06.2024) polizeilichen Schusswaffengebrauchs in Lauf an der Pegnitz beantwortet die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth. Diese ist unter der Rufnummer 0911 321 - 2780 zu erreichen. ...

