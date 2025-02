Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Landkreis Tuttlingen) Ungeduldiger Ladendieb (22.05.2025)

Tuttlingen (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 14:30 Uhr hat die Polizei einen Ladendieb auf dem Parkplatz eines Baummarktes an der Dornierstraße gestellt. Zunächst erwischte ein Ladendetektiv den 32-Jährigen, als er Waren im Wert für knapp 300 Euro stahl. Die hinzugerufene Polizei traf die erforderlichen Maßnahmen und ließ den Dieb anschließend laufen. Der ahnte nicht, dass die Ordnungshüter weiterhin ein Auge auf ihn hatten. So erwischten sie ihn dabei wie er wenige Minuten später auf den Parkplatz zurückkehrte und sein Auto bestieg. In diesem Auto stellten die Polizisten dann weiteres Diebesgut in vierstelligem Wert fest. Ein weiteres Ermittlungsverfahren war die Folge.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell