POL-HA: Hagener wird beim Rasenmähen von unbekanntem Mann geschlagen

Hagen-Haspe (ots)

Als ein Hagener am Montag (16.09.) gegen 14.20 Uhr in der Straße Jungfernbruch Rasen mähte, griff ihn ein bislang unbekannter Mann unvermittelt von hinten an und schlug ihm mit der Faust in das Gesicht. Der 51-Jährige gab an, bereits am Vortag auf den Mann gestoßen zu sein. Er sei ihm bereits zu diesem Zeitpunkt aggressiv vorgekommen. Nachdem der Hagener geschlagen wurde, habe sich der Täter über die Harkortstraße, in Richtung Grundschötteler Straße, zügig entfernt.

Der leicht verletzte 51-Jährige beschrieb den Unbekannten wie folgt: Männlich, 25-35 Jahre alt, etwa 175 cm bis 185 cm groß, schlank, dunkle lockige Haare. Er trug einen grauen Pullover mit weißen Adidas-Streifen auf den Ärmeln, weiße Schuhe und blaue Jeans. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 bei der Polizei Hagen zu melden. (arn)

