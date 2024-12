Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 241204.2 Itzehoe: Tolle Zusammenarbeit, wenig Aufwand, großer Erfolg!

Itzehoe (ots)

Am heutigen Tag führte der Weg eines Mannes nach einer Gerichtsverhandlung in Itzehoe direkt in die benachbarte Justizvollzugsanstalt - allerdings in ganz anderer Sache als der verhandelten.

Beamten aus Wellenkamp lag ein Haftbefehl der Hamburger Staatsanwaltschaft gegen einen 25 Jahre alten Mann aus dem Itzehoer Umland vor. Hintergrund war ein Strafbefehl aus dem Jahr 2022 nach einem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte in Hamburg.

Da erschien es nur naheliegend, die Person heute direkt am Amtsgericht Itzehoe abzugreifen, denn, so hatten die Polizisten erfahren, hier sollte der Gesuchte als Beschuldigter in einem Betäubungsmittelverfahren zugegen sein.

Kurzerhand informierten sie die Wachtmeisterei des Amtsgerichts und gaben der Justizvollzugsanstalt Kenntnis von dem in Kürze zu erwartenden Neuzugang. So mussten die Polizisten den Straftäter nach seinem Gerichtstermin nur in Empfang nehmen und ihn wenige Hausnummern weiter in die Justizvollzugsanstalt bringen.

Dank der tolle Zusammenarbeit aller Beteiligten war der Einsatz nach zehn Minuten erfolgreich beendet und der Haftbefehl vollstreckt!

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell