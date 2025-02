Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Herrenloser Koffer sorgt für Sperrungen und Behinderungen + In Kirche eingebrochen

Gießen: Herrenloser Koffer sorgt für Sperrungen und Behinderungen

Aufmerksames Personal des LIDL-Marktes in der Sudetenlandstraße meldete der Polizei gestern einen verdächtigen Gegenstand im Bereich des Haupteingangs. Gegen 15.45 Uhr stellten Streifen dort einen verschlossenen Koffer fest. Da die Einsatzkräfte eine Gefahr nicht ausschließen konnten, wurde der Bereich weiträumig abgesperrt. Es kam dabei auch zu Sperrungen im Bereich der Sudetenland- und Marburger Straße, die Verkehrsbehinderungen nach sich zogen. Der Markt blieb für die Einsatzdauer ebenfalls gesperrt.

Nach Rücksprache mit Experten des hessischen Landeskriminalamtes und Absuche mit einem Sprengstoffsuchhund konnte die Sperrung schließlich gegen 16.50 Uhr aufgehoben werden. Der Inhalt des Koffers stellte sich als harmlos und ungefährlich heraus. Die Ermittlungen zum Eigentümer laufen. Bislang ist unbekannt, wer den Koffer abgestellt hat.

Hinweise diesbezüglich nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Buseck: In Kirche eingebrochen

In Räume der Kirchengemeinde in der Hauptstraße drang ein Unbekannter gestern zwischen 10 Uhr und 16 Uhr ein. Der Einbrecher betrat die geöffnete Kirche Oppenrod und brach danach eine Tür auf, die in zur Kirche angrenzende Gemeinderäume führt. Dort suchte er nach Wertgegenständen. Zudem versuchte er erfolglos, den Kollektekasten in der Kirche zu öffnen. Im Anschluss floh er ohne Beute.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Sind Personen oder Fahrzeuge in der Nähe aufgefallen?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

