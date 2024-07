Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Innenstaatssekretär besucht Outdoor-Camp der Landespolizei

Schwerin (ots)

Innen-Staatssekretär Wolfgang Schmülling besucht mit dem Inspekteur der Polizei, Nils Hoffmann-Ritterbusch und der Präsidentin des Polizeipräsidiums Rostock, Anja Hamann am Montag den Polizei- und Feuerwehraktionstag des diesjährigen Outdoor-Camps auf dem Gelände der Feuerwehrschule in Malchow. Das traditionsreiche Präventionsprojekt der Landespolizei bietet für 72 Mädchen und Jungen aus meist sozial benachteiligten Familien ein einwöchiges Ferienlager auf dem Gelände der Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz M-V in Malchow.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich zum Termin eingeladen.

Termin: Montag, 29. Juli 2024, 10 Uhr

Ort: Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz M-V, 17213 Malchow, Strandstraße 12

Mit einem vielfältigen Programm beim Polizei- und Feuerwehraktionstag wird den Kindern Einblicke in die Arbeit von Polizei und Feuerwehr ermöglicht. Das Outdoor-Camp ist für Kinder aus ganz Mecklenburg-Vorpommern im Alter von 11 bis 13 Jahren, deren Eltern finanziell nicht in der Lage sind, ihren Kindern eine Ferienfahrt oder Mitgliedschaft in Sportvereinen zu ermöglichen. Der Aufenthalt der Kinder ist kostenlos. Das Betreuerteam der Polizei nimmt seit 2021 am "ALD Run for Charity" teil, einem Spendenstaffellauf für soziale Kinder- und Jugendprojekte, aus deren Spendenerlös von 2023 das Outdoorcamp 2024 finanziert wird.

