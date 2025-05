Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auseinandersetzung auf der "Untere(n) Laube" - Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung (04.05.2025)

Nachdem am Sonntagabend auf der "Untere(n) Laube" mehrere Personen aneinandergeraten sind, ermittelt die Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen zwei der Beteiligten. Gegen 19 Uhr wollte ein 21-Jähriger mit seinem Auto auf dem in der Mitte zwischen den Fahrbahnen gelegenen Bereich wenden. Da dort zwei Personen standen die den Weg nicht freimachten, hupte der junge Mann sie an. Darüber erbost trat eine 21-Jährige zweimal gegen den Wagen. In der Folge stieg der 21-Jährige aus seinem Auto und ging auf die junge Frau zu, was deren 52 Jahre alten Begleiter dazu veranlasste, Pfefferspray gegen diesen einzusetzen. Im darauffolgenden Gerangel erlitt der 52-Jährige schließlich ebenfalls leichte Verletzungen.

Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 365999-0 beim Polizeiposten KN-Lutherplatz zu melden.

