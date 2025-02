Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Einbrüche in Niederkassel

Niederkassel (ots)

Am Donnerstag (27. Februar) kam es in Niederkassel zu zwei Einbrüchen. So bekam ein Ehepaar aus Niederkassel ungebetenen Besuch. Die Rheidter waren zwischen Donnerstag, 08:00 Uhr und Freitag (28. Februar), 00:30 Uhr nicht zuhause. Bei der Rückkehr bemerkten sie den Einbruch in ihr freistehendes Einfamilienhaus in der Straße "Auf dem Feldchen" und verständigten die Polizei. Diese konnte feststellen, dass ein oder mehrere unbekannte Täter zunächst die auf der Rückseite des Hauses gelegene Terrassentür gewaltsam geöffnet hatten. Im Inneren waren mehrere Räume durchwühlt worden. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Einbrecher Modeschmuck im Wert eines unteren dreistelligen Eurobetrages. Ein Ehepaar aus Niederkassel wurde am Donnerstag ebenfalls Opfer eines Einbruchs. Ihre Wohnung an der Bergstraße hatten sie gegen 15:20 Uhr verlassen. Bei der Rückkehr gegen 20:15 Uhr fanden auch die Niederkasseler ihr Zuhause durchwühlt vor. Offenbar waren der oder die Einbrecher durch das Aufhebeln einer Balkontür in die Wohnräume gelangt. Nach ersten Erkenntnissen entkamen sie mit Schmuck und zwei Armbanduhren. Kriminalbeamte sicherten vor Ort jeweils Spuren. Ob die Taten miteinander im Zusammenhang stehen ist Teil der nun laufenden polizeilichen Ermittlungen. Wenn Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben und Angaben zu Taten oder Tätern machen können, melden Sie sich bitte unter 02241 541-3221. Durch Mitarbeitende des Kommissariats für Kriminalprävention werden kostenlose Beratungen zum Thema Einbruchschutz angeboten. Kontakt und weitere Infos unter 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de. (Uhl) #RiegelVor

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell