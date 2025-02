POL-SU: Polizei stellt Schrottsammler-Lkw sicher

Troisdorf (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch (26. Februar) in Troisdorf-Spich wurde ein Fußgänger von einem Lkw überrollt und schwer verletzt. Gegen 17:15 Uhr fuhr ein 62 Jahre alter Mann mit seinem Lkw über die Hauptstraße in Fahrtrichtung Köln-Lind. An der Kreuzung Hauptstraße/ Waldstraße/ Niederkasseler Straße musste der Sankt Augustiner an der ...

mehr