POL-SU: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Troisdorf (ots)

In Troisdorf-Bergheim wurden am frühen Mittwochmorgen zwei Personen bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Gegen 05:20 Uhr fuhr ein 48 Jahre alter Mann aus Niederkassel mit seinem Ford auf der Landesstraße 269 (L 269) aus Richtung Bonn kommend in Richtung Mondorf. An der Einmündung der Oberstraße wollte zur gleichen Zeit ein 56-Jähriger aus Troisdorf nach links auf die L 269 in Richtung Bonn abbiegen. Nach dessen Angaben, die durch zwei unabhängige Zeugen bestätigt wurden, zeigte die dortige Ampel für den Troisdorfer grünes Licht. Der Niederkasseler war mutmaßlich noch bei für ihn Gelblicht zeigender Ampel mit hoher Geschwindigkeit in den Kreuzungsbereich eingefahren. Hier kam es dann zur Kollision mit dem Skoda des Troisdorfers. Beide Männer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungswagen brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Die Pkw wurden jeweils im Frontbereich stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf etwa 13.000 Euro. Durch die Polizei wurden vor Ort im Rahmen der Unfallaufnahme Spuren gesichert und die Aussagen von Zeugen und Beteiligten aufgenommen. In einer im Anschluss gefertigten Verkehrsunfallanzeige muss sich der 48-Jährige nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall verantworten. Die Polizei mahnt zum eigenen und zum Schutz anderer Verkehrsteilnehmer zu einer defensiven Fahrweise, mit angepasster Geschwindigkeit und gegenseitiger Rücksichtnahme. (Uhl) #Leben

