Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unfall inLkw überrollt Fußgänger Troisdorf/ Fußgänger von Lkw überrollt

Troisdorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch (26. Februar) in Troisdorf-Spich wurde ein Fußgänger von einem Lkw überrollt und schwer verletzt. Gegen 17:15 Uhr fuhr ein 62 Jahre alter Mann mit seinem Lkw über die Hauptstraße in Fahrtrichtung Köln-Lind. An der Kreuzung Hauptstraße/ Waldstraße/ Niederkasseler Straße musste der Sankt Augustiner an der Rotlicht zeigenden Ampel warten. Als diese dann grünes Licht anzeigte und der Mann losfuhr, bemerkte er ein Holpern des rechten Vorderreifens. Der 62-Jährige hielt sein Fahrzeug direkt an, stieg aus und sah nach. Dabei entdeckte er einen Mann auf der Fahrbahn. Der 68-Jährige war nach Aussagen von Zeugen, die das Geschehen von einem nahegelegenen Café aus beobachtet hatten, aus ungeklärter Ursache auf die Fahrbahn getreten und gegen den anfahrenden Lkw geraten. Daraufhin sei der Troisdorfer gestürzt und vom rechten Vorderrad des Mercedes überrollt worden. Der Schwerverletzte konnte selbst zum Unfallhergang nicht befragt werden. Er wurde umgehend von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und fertigte eine Verkehrsunfallanzeige. Das zuständige Verkehrskommissariat übernahm im Anschluss die weiteren Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache. (Uhl)

