Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Stahringen, Lkr. Konstanz) Unfall auf dem Bahnübergang - Mann von Zug erfasst (04.05.2025)

Radolfzell, Stahringen (ots)

Am Sonntagmittag hat sich auf dem Bahnübergang in der Straße "Zum Böhlerberg" ein tödlicher Unfall ereignet. Kurz vor Mittag überquerte ein 67 Jahre alter Fußgänger den Bahnübergang bei Rot zeigender Ampel und bereits geschlossenen Schranken. Dabei erfasste ihn ein von Radolfzell kommender Regionalzug, dessen Fahrer einen Zusammenstoß trotz sofortiger Gefahrenbremsung nicht mehr verhindern konnte. Der 67-Jährige erlitt in Folge der Kollision so schwere Verletzungen, dass er noch vor Ort verstarb. Um den 37-jährigen Zugfahrer kümmerte sich ein Team der Notfallmanager der Bahn. Die Insassen des Zuges blieben unverletzt und konnten ihre Fahrt anschließend über einen eingerichteten Schienenersatzverkehr fortsetzen. Während der Unfallaufnahme war die Zugstrecke bis 14.30 Uhr gesperrt.

