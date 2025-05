Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, Lkr. Konstanz) Radfahrer kollidiert mit Auto und verletzt sich (04.05.2025)

Reichenau (ots)

Eine Radfahrerin hat bei einem Unfall am Sonntagabend auf der Priminstraße Verletzungen erlitten. Gegen 20 Uhr fuhr die 22-Jährige mit einem Rennrad auf dem Radweg entlang der Pirminstraße. Durch ihren Bordcomputer abgelenkt bemerkte sie ein im Kreuzungsbereich zur Seestraße haltendes Auto zu spät und prallte in die Seite des Wagens. In der Folge stürzte die junge Frau und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Am Rennrad entstand durch den Zusammenstoß Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro, die Höhe des Schadens am Auto ist nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell