Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunken in Hauswand gefahren und geflüchtet (03.05.2025)

Ein betrunkener 24-jähriger ist am frühen Samstagmorgen am Bärenplatz mit seinem Auto in eine Hauswand gefahren und anschließend zu Fuß geflüchtet. Der Unfallfahrer befuhr gegen 3 Uhr mit seinem VW den Kreisverkehr von der Hauptstraße kommend in Richtung Bahnhofstraße und verlor vermutlich auf Grund seiner Alkoholisierung die Kontrolle über das Auto. Er überfuhr eine Verkehrsinsel und schleuderte über die Gegenfahrbahn. Die Trunkenheitsfahrt endete schließlich am Gebäude einer Baugenossenschaft. Nach dem Unfall ließ der Betrunkene sein Auto zurück und flüchtete zu Fuß.

Beim Eintreffen der Polizei gab sich zunächst der Onkel des 24-Jährigen als angeblicher Unfallfahrer aus. Mit Zeugenaussagen konfrontiert verwickelte er sich jedoch in Widersprüche, so dass die Beamten schnell auf die Spur des Neffen kamen. Die Polizisten stellten bei seiner Überprüfung deutlichen Alkoholgeruch fest, was ein durchgeführter Atemalkoholtest mit über zwei Promille bestätigte. Neben einer Blutprobe musste der Mann daher auch seinen Führerschein abgeben.

Während sich der 24-Jährige wegen einer Trunkenheitsfahrt sowie einer Verkehrsunfallflucht verantworten muss, erwartet seinen Onkel nun eine Strafanzeige wegen Strafvereitelung.

