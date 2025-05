Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen, B33

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannter Fahrer nach Frontalkollision zu Fuß geflüchtet - Zeugenaufruf (03.05.2025)

Villingen-Schwenningen, B33 (ots)

Nachdem er eine Frontalkollision verursachte ist ein Unbekannter am frühen Samstagnachmittag zu Fuß von der Unfallstelle geflüchtet. Der Unfallfahrer war gegen 14:30 Uhr mit einem Ford Transit auf der Bundesstraße 33 von Bad Dürrheim kommend in Richtung Villingen-Schwenningen unterwegs. Trotz Verbot und Gegenverkehr überholte er vor der Anschlussstelle Villingen-Schwenningen Süd ein vorausfahrendes Fahrzeug. Der Ford streifte einen entgegenkommenden VW und setzte im weiteren Verlauf erneut zu einem Überholmanöver an. Hierbei stieß er frontal gegen einen in Richtung Bad Dürrheim fahrenden Ford Fiesta einer 65-Jährigen. Durch den Zusammenstoß schleuderte der Fiesta noch seitlich gegen einen entgegenkommenden Audi. Der Transit überfuhr eine Schutzplanke und kam entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung im Grünstreifen zum Stehen.

Ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern ergriff der unbekannte Unfallfahrer sofort zu Fuß die Flucht. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei, bei welchen auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, blieben bislang erfolglos.

Die 65-jährige Fiesta Fahrerin zog sich durch den Verkehrsunfall schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in ein örtliches Klinikum. An den Unfallfahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Die B33 war für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 17:30 Uhr gesperrt.

Erste Ermittlungen der Verkehrspolizei ergaben, dass der Transit nicht mehr für den Verkehr zugelassen war. Zeugenhinweise nimmt der Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil, Tel. 0741 348790, entgegen

