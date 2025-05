POL-KN: (Konstanz) Polizeibeamter nach Verfolgungsfahrt verletzt (02.05.2025)

Polizeipräsidium Konstanz

Ein verletzter Polizeibeamter sowie Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro sind die Bilanz einer Verfolgungsfahrt am Freitagmorgen in der Konstanzer Altstadt. Gegen 07:45 Uhr teilten Zeugen einen auf der Laube in Richtung Schweiz fahrenden Mercedes mit auffälliger Fahrweise mit.

Das Auto blieb immer wieder stehen und der Fahrer reagierte weder auf Hupen noch auf andere Signale.

Kurze Zeit später konnte die Polizei den Wagen im Bereich des Schnetztors antreffen. Der Fahrer ignorierte jedoch jegliche Anhaltezeichen durch Blaulicht und Martinshorn und setzte seine Fahrt bis in die Emmishofer Straße fort. Nachdem der Mercedes kurz stoppte war es den Beamten möglich die Weiterfahrt durch ihren quer gestellten Streifenwagen zu verhindern. Beim Versuch die Fahrertüre zu öffnen, fuhr der Fahrer jedoch plötzlich los, wobei ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde. Der Flüchtige stieß gegen die offenstehende Beifahrertüre des Polizeiautos und fuhr weiter in Richtung Paradies.

Die Verfolgungsfahrt führte in der Folge bis zur Rheingutstraße, wo ein weiterer Streifenwagen dem Mercedes die Weiterfahrt versperren konnte. Unter erheblicher Gegenwehr nahmen die Beamten den 31-jährigen Fahrer schließlich fest. Da sich Anhaltspunkte auf eine Drogenbeeinflussung ergaben, musste der Mann eine Blutprobe abgeben. Nach Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft behielten die Beamten den Führerschein des Mannes ein. Ermittlungen bei der zuständigen Zulassungsstelle ergaben außerdem, dass der Versicherungsschutz am Fluchtfahrzeug im April abgelaufen war. Die Spezialisten des Verkehrsdienstes Mühlhausen-Ehingen haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Eventuell gefährdete Personen werden gebeten sich unter Tel. 07733 99600 zu melden.

