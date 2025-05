Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald Baar Kreis) Diebstähle aus Schwimmbad (30.04.2025)

Bad Dürrheim (ots)

In den vergangenen Wochen ist es in einem Schwimmbad in Bad Dürrheim zu mehreren Diebstählen aus Spinden im Bereich der Umkleidekabinen gekommen. Dabei entwendeten die Täter zumeist Bargeld. Zur Verhinderung von weiteren Straftaten und Feststellung der Täter hat die Polizei bereits geeignete Maßnahmen getroffen. In diesem Zusammenhang bittet der Polizeiposten Bad Dürrheim um sachdienliche Hinweise unter der Nummer 07726 / 939480.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell