POL-KN: (Tuttlingen) - Heckklappe an Renault beschädigt - Polizei bittet um Hinweise (02.05.2025)

Stockach (ots) - Ein betrunkener Autofahrer hat am späten Mittwochabend auf der Bundesstraße 31 am Kreisverkehr zum Industriegebiet Blumhof einen Unfall verursacht und sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Gegen 23:45 Uhr teilte ein Zeuge einen geparkten und beschädigten Audi in Bodman-Ludwigshafen mit. Bereits auf der Anfahrt zum Einsatzort ...

mehr