Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, K 5701

Schwarzwald Baar Kreis) Unfall im Begegnungsverkehr (01.05.2025)

Donaueschingen - K 5701 (ots)

Zu einem Unfall mit zwei verletzten Personen ist es am frühen Donnerstagmorgen auf der Kreisstraße 5701 zwischen Donaueschingen und Aasen gekommen. Eine 19-Jährige war in Fahrtrichtung Aasen unterwegs und kam aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dabei kollidierte sie mit einer in Richtung Donaueschingen fahrenden 55-jährigen Opel-Fahrerin. Sie verletzte sich durch den Aufprall schwer und kam in einem Krankenwagen in eine Klinik. Die Unfallverursacherin verletzte sich glücklicherweise nur leicht. Am Opel und dem Audi entstand ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell