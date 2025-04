Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 24-Jähriger greift Bundespolizisten nach versuchtem Diebstahl an

Dortmund - Oberhausen (ots)

Am Montagmorgen (21. April) versuchte ein Mann eine Getränkedose in einem Geschäft im Hauptbahnhof Dortmund zu entwenden. Anschließend leiste er Widerstand, beschimpfte die eingesetzten Bundespolizisten und trat nach ihnen.

Gegen 7:15 Uhr wurde das Bundespolizeirevier am Dortmunder Hauptbahnhof über einen versuchten Ladendiebstahl in einem ansässigen Buchgeschäft informiert. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf die Verkäuferin und den 24-jährigen Verdächtigen. Zuvor soll er eine Dose eines Energiegetränks aus dem Verkaufsregal genommen und diese in seinem Schritt versteckt haben. Die Mitarbeiterin beobachtete das Geschehen und verständigte die Bundespolizei sowie Sicherheitskräfte der Deutschen Bahn AG über die Geschehnisse. Als die Beamten den deutschen Staatsbürger mit dem Tatvorwurf konfrontierten, bestritt er diesen. Anschließend machte er von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Uniformierten die Getränkedose in seinem Schritt. Als die Polizisten diese aus der Hose des Oberhauseners entnehmen wollten, wurde er zunehmend aggressiver und beschimpfte die Einsatzkräfte. Als einer der Bundespolizisten nach der Dose griff, versuchte der Deutsche dessen Hand wegzuschlagen. Infolgedessen brachten die Beamten den Aggressor zu Boden und fixierten ihn.

Auf dem Weg zur Dienststelle widersetzte der junge Mann sich den Uniformierten immer wieder, indem er versuchte sich aus den Griffen der Polizisten zu lösen und sich gegen die Laufrichtung sperrte. Zudem beschimpfte er die eingesetzten Kräfte fortlaufend und trat in den Wachräumen nach ihnen. Daraufhin brachte die Polizeibeamten den 24-Jährigen erneut zu Boden. Zwei Bundespolizisten verletzten sich durch die Tathandlung leicht, verblieben aber weiterhin dienstfähig.

Nachdem der Oberhausener sich beruhigt hatte, wurde er erkennungsdienstlich behandelt und aus dem Bundespolizeirevier entlassen. Die Beamten erteilten dem Beschuldigten einen Platzverweis für den Dortmunder Hauptbahnhof und leiteten gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und des versuchten Diebstahls ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell