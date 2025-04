Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Flughafen Niederrhein in Weeze

Kleve - Weeze (ots)

Am Montagnachmittag, 21. April 2025 kontrollierte die Bundespolizei am Flughafen Niederrhein in Weeze im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Nador (Marokko) einen 36-jährigen Deutschen. Ein Abgleich der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass zwei Vollstreckungsaufträge zur Vermögensabschöpfung wegen Betrug durch die Staatsanwaltschaft in Bochum in Höhe von 7832 Euro und durch die Staatsanwaltschaft Dortmund in Höhe von 6837 Euro wegen Urkundenfälschung vorliegen. Nach Eröffnung der Vollstreckungsaufträge konnte der Verurteilte sein mitgeführtes Bargeld in Höhe von 4300 Euro bei der Bundespolizei einzahlen. Nach Ausstellung eines Pfändungsprotokolls und einer Einzahlquittung durfte der Mann seine Weiterreise fortsetzen.

