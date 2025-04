Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 19-Jährigen am Grenzübergang Schwanenhaus

Kleve - Kempen - Nettetal (ots)

Am Sonntag, 20. April 2025, um 22:15 Uhr kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der Grenzkontrollen am Grenzübergang Schwanenhaus Reisende im Schienenersatzverkehr des Regionalexpress 13 bei der Einreise aus den Niederlanden. Hierbei wurde auch ein 19-jähriger Deutscher überprüft. Anhand der Personalien stellte sich heraus, dass der Mann mit einem Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft in Wiesbaden wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gesucht wird. Da der Verurteilte die fällige Geldstrafe in Höhe von 600 Euro nicht bezahlen konnte, brachte die Bundespolizei ihn zum Haftantritt der 20-tägigen Haftstrafe in das Gefängnis in Moers-Kapellen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell