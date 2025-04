Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 52-Jährigen im Intercityexpress 125 am Bahnhof Kaldenkirchen

Kleve - Kempen - Kaldenkirchen (ots)

Am Samstagabend, 19. April 2025 kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der Grenzkontrollen Reisende im Intercityexpress 125 am Bahnhof in Kaldenkirchen. Bei den Kontrollen wurde auch ein 52-jähriger Franzose bei der Einreise aus den Niederlanden überprüft. Ihn suchte die Staatsanwaltschaft in Berlin mit einem Vollstreckungshaftbefehl wegen räuberischer Erpressung. Da der Verurteilte die fällige Geldstrafe in Höhe von 450 Euro nicht bezahlten konnte, brachte die Bundespolizei ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle in Kempen zur Verbüßung der 90-tägigen Haftstrafe in das Gefängnis in Moers-Kapellen.

