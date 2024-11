Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Ladendiebstahl der besonderen Art (28.11.2024)

Tuttlingen (ots)

Am Donnerstagmittag ist es in einem Supermarkt in der Weimarstraße zu einem ungewöhnlichen Ladendiebstahl gekommen. Ein 17-jähriger Mann griff in die Backwarentheke und ließ ein Quarkbällchen in seinem Mund verschwinden. Doch der schnelle Snack entwickelte sich zum Problem, als ihm das Gebäck im Hals steckenblieb.

In der Not schnappte er sich eine Dose Energydrink und versuchte das Bällchen herunterzuspülen. Der Versuch, die Atemnot zu lindern, half ihm jedoch nicht, sodass sein Begleiter einen sogenannten "Heimlich-Griff" anwendete. Dadurch löste sich das Quarkbällchen samt Getränk und landete als unfreiwilliger "Quark-Energymix" auf dem Boden.

Der junge Mann marschierte anschließend unbeeindruckt durch den Kassenbereich, ohne die Waren zu bezahlen.

Durch die hinzugezogene Streife konnten die Personalien des Mannes festgestellt werden. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Ladendiebstahls rechnen.

