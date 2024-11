Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Lkr. Rottweil) - Unbekannter entsorgt Elektroschrott (27.11.2024)

Schramberg (ots)

Am Mittwochabend sind auf Höhe des Parkplatzes "Kalter Graben" an der Landesstraße 175 mehrere Wechselrichter einer Photovoltaikanlage sowie anderer Elektroschrott in der Schiltach entdeckt worden.

Nach Begutachtung durch die Feuerwehr Schramberg, sowie dem Umweltschutzamt, konnte keine akute Gefährdung aufgrund eines möglichen Lithiumaustrittes festgestellt werden. Die Gegenstände fanden am Folgetag eine fachgerechte Entsorgung.

Weitere Ermittlungen bezüglich des unbekannten Entsorgers dauern derzeit noch an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf die Identität des unbekannten Umweltsünders geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schramberg unter Tel. 07422-27010 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell