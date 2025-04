Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg im Rahmen der Grenzkontrollen; 35-Jährige in Emmerich-Elten verhaftet

Kleve - Emmerich (ots)

Die Bundespolizei hat im Rahmen der Grenzkontrollen am Freitagnachmittag, 18. April 2025 in Emmerich-Elten eine 35-jährige Nigerianerin im Schienenersatzverkehr des Regionalexpress 19 verhaftet. Die Staatsanwaltschaft München II suchte die Reisende mit einem Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung. Vor Ort wurde die Verurteilte daraufhin verhaftet und nach Anschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle in Kleve zur Verbüßung der sechsmonatigen Freiheitsstrafe in das Gefängnis in Willich gebracht.

