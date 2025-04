Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Flughafen Niederrhein

Kleve - Weeze (ots)

Im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Rabat (Marokko) am Flughafen Niederrhein in Weeze wurde am Freitagnachmittag, 17. April 2025 ein 27-jähriger Türke überprüft. Hierbei stellte sich heraus, dass der Reisende durch die Staatsanwaltschaft Freiburg im Breisgau mit einem Haftbefehl wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gesucht wird. Der Mann zahlte die fällige Geldstrafe in Höhe von 1680 Euro bei der Bundespolizei ein und konnte somit die ihm drohende 24-tägige Haftstrafe abwenden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte er weiterreisen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell