POL-SI: Unbekannter entwendet Kasse aus Hofladen - #polsiwi

Siegen (OT Eiserfeld) (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (01.04.2025) waren in der Hundsbergstraße in Siegen-Eiserfeld dreiste Diebe unterwegs. Die Unbekannten entwendeten ein Pedelec, das auf dem Fahrradträger eines PKW befestigt war. Als der Besitzer am Dienstagmorgen zu seinem Fahrzeug kam, fiel ihm der Diebstahl auf. Bei dem Pedelec handelt es sich um ein Modell der Marke "Cube" mit der Bezeichnung "Stereo ...

