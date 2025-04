POL-SI: Diebe entwenden Pedelec von Fahrradträger - #polsiwi

Kreuztal (ots) - Am Montag (31.03.2025) sind unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus an der Marburger Straße in Kreuztal eingebrochen. Zwischen 09:30 und 13:30 Uhr verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt durch ein Fenster. Im Haus wurden sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt. Dabei entwendeten die Unbekannten nach aktuellem Stand Schmuck und Uhren. Das zuständige Kriminalkommissariat hat die ...

