Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Leese/Loccum - Unfallort und Zeugen gesucht

Leese/Loccum (ots)

(KEM) In der Nacht zu Montag, gegen 1.15 Uhr, wurde Stolzenauer Polizeibeamten ein von Leese in Richtung Loccum fahrender PKW gemeldet, der mit einem fehlenden Reifen fuhr. In der Folge kam es bereits zu Funkenschlag sowie einer Rauchentwicklung im Bereich der Felge. Als der PKW schließlich auf einer Hofeinfahrt an der Leeser Straße in Rehburg-Loccum OT Loccum parkte, stiegen kurze Zeit später im Bereich des fehlenden Reifens Flammen auf. Die inzwischen alarmierte Feuerwehr Loccum konnte eine Ausbreitung eines Feuers verhindern.

Bei Eintreffen der Polizei befand sich der Fahrzeugführer nicht vor Ort. Aufgrund der Schäden am PKW (Beschädigung an der Stoßstange vorne rechts, kaputte Felge (vorne rechts), Reifen augenscheinlich geplatzt) geht die Polizei davon aus, dass der Fahrzeugführer an einer bislang unbekannten Örtlichkeit einen Verkehrsunfall verursachte und sich anschließend unerlaubt entfernte. Der Schaden am PKW, ein grauer Hyundai i30, wurde auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Nach aktuellen Erkenntnissen richtet sich der Anfangsverdacht gegen den 31-jährigen Fahrzeughalter aus der SG Heemsen.

Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallörtlichkeit und/oder zu dem flüchtigen Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Stolzenau unter 05761/90200 zu melden.

