POL-NI: Auetal - Unfallflucht durch Omnibus

Stadthagen (ots) - (sie) Am Samstagmittag ist es in einer Holzfirma in Lindhorst zu einem Kleinbrand eines sogenannten Holzbunkers gekommen. Wie genau der Brand während der Holzverarbeitung ausgebrochen ist konnte nicht geklärt werden. Die sofort alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen, sodass keine Personen verletzt worden sind. Wie hoch der Sachschaden ist kann nicht abgeschätzt werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg Polizei ...

