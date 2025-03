Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Zwei Unfälle mit Verletzten am Wochenende

Rinteln / Steinbergen (ots)

(loy) Bei Verkehrsunfällen am Wochenende wurden in Rinteln und Steinbergen insgesamt drei Personen verletzt.

Bereits am Freitag um 15:15 Uhr kam es im Ortsteil Steinbergen auf der Rintelner Straße zu einem Auffahrunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine 23-jährige Rintelnerin mit ihrem Skoda von der Rintelner Straße nach links abzubiegen und ordnete sich hierfür entsprechend ein. Ein im nachfolgenden PKW fahrender 44-jähriger aus Obernkirchen bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem Mercedes auf. Während die vorausfahrende leicht verletzt wurde, musste der nachfolgende Autofahrer nach dem Aufprall zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall deutlich beschädigt.

Bei einem weiteren Verkehrsunfall wurde am Samstagabend gegen 17:45 Uhr ein 47-jähriger Radfahrer aus Rinteln leicht verletzt. Dieser folgte nach derzeitigem Ermittlungsstand mit seinem Rad dem Radweg entlang der Seetorstraße in Richtung der Altstadt. Eine von der Extertalstraße herannahende Volvofahrerin übersah den im Einmündungsbereich querenden Radfahrer und stieß in der Folge mit diesem zusammen. Während am PKW lediglich Sachschaden entstand, wurde der Radfahrer leicht verletzt. Beide Beteiligten konnten ihre Fahrt eigenständig fortsetzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell