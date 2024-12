POL-EL: Hoogstede - Transporter beschädigt

Nordhorn (ots) - Unbekannte Täter sind am Montag zwischen 10.10 und 20.20 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Dinkelstraße in Nordhorn eingebrochen. Sie verschafften sich durch eine Tür gewaltsam Zutritt und durchsuchten diverse Schränke. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

