Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 44-Jährigen in Kleve

Kleve (ots)

Am Donnerstagabend, 17. April 2025, um 19.30 Uhr wurde ein 44-jähriger Türke bei der Bundespolizeiinspektion in Kleve vorstellig. Bei einer Überprüfung der Personalien des Mannes in den polizeilichen Datenbeständen stellte sich heraus, dass er durch die Staatsanwaltschaft Arnsberg mit einem Haftbefehl wegen Totschlag gesucht wird. Hiernach muss der Gesuchte nach Urteil des Landgerichts Arnsberg im Mai 2005 noch eine Restfreiheitsstrafe von 2413 Tagen verbüßen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen lieferte die Bundespolizei den Verurteilten zum Haftantritt in die Justizvollzugsanstalt Kleve ein.

