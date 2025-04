Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Streit eskaliert - Bundespolizei ermittelt

Recklinghausen - Bochum (ots)

Am gestrigen Sonntagnachmittag (20. April) soll es zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Personen am Recklinghäuser Hauptbahnhof gekommen sein. Dabei soll ein Pärchen mit einem Messer bedroht worden sein. Bundespolizisten befragten die Kontrahenten.

Gegen 17:45 Uhr wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof Recklinghausen über eine Bedrohung mit einem Messer informiert. Die Beamten begaben sich unverzüglich zum Busbahnhof und trafen dort auf die vier Beteiligten. Eine 25-Jährige gab gegenüber den Uniformierten an, dass sie sich kurz zuvor mit ihrem Hund an der Springstraße vor einem Kiosk aufgehalten habe, während sich ihr Begleiter (29) in diesem befand. Dann soll sich ein kosovarischer Staatsbürger genähert und Katzengeräusche nachgeahmt haben. Dadurch führte sich die Bochumerin beleidigt und sei dem 30-Jährigen mit einem abfälligen Blick entgegnet. Daraufhin habe dieser die 25-Jährige in arabischer Sprache beleidigt, welches die türkische Staatsbürgerin erwiderte. Als der Lebensgefährte den Kiosk verlassen hatte, habe er versucht auf die Situation deeskalierend einzuwirken. Daraufhin soll der Recklinghäuser (30) eine körperliche Auseinandersetzung vorgeschlagen und den 29-Jährigen bedroht haben. Wenig später sei ein 20-Jähriger hinzugestoßen und habe das Paar mehrfach beleidigt. Kurz darauf sei es zu einer Rangelei gekommen und der Deutsche (29) habe das Basecap des polnischen Staatsangehörigen (20) von dessen Kopf geschlagen. Plötzlich habe dieser ein Messer gezogen und Stichbewegungen in Richtung des Duos ausgeführt. Daraufhin habe der 29-Jährige eine Glasflasche genutzt, um den Angreifer (20) ebenfalls zu bedrohen. Dies videografierte die Bochumerin (25) mit ihrem Smartphone, woraufhin die beiden Recklinghäuser (20, 30) die Flucht ergriffen. Dies konnte durch die Polizisten verhindert werden.

Die Uniformierten durchsuchten den Polen (20), konnten jedoch keinen gefährlichen Gegenstand auffinden. Die beiden Männer äußerten gegenüber den Einsatzkräften, dass das Paar diese beleidigt, bedroht sowie getreten habe.

Der Verkäufer des Kiosks bestätigte, dass es zu einer Streitigkeit zwischen der Frau und dem 30-Jährigen gekommen sei. Wenig später haben sich die vier Beteiligten gegenseitig beleidigt und es soll zu einer Schlagbewegung seitens des 20-Jährigen gegenüber dem 29-Jährigen gekommen sein. Ein Messer habe der Zeuge nicht erkennen können, aber dass der 29-Jährige bedrohlich mit einer Flasche auf den 20-Jährigen zugegangen sei.

Gegen 20 Uhr suchte das Paar die Bundespolizeiwache auf und übergab das angefertigte Handyvideo an die Beamten. Diese Aufnahmen wurden als Beweismittel sichergestellt. Darauf ist zu erkennen, dass der 20-Jährige ein Klappmesser in der Hand hält.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Beleidigung gegen die beiden Männer (20, 30) ein. Auch das Paar muss sich nun wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell