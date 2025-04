Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Von Straße abgekommen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Mertendorf: Regennasse Fahrbahn führte am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall. Eine 27-jährige Fahrerin eines Pkw Ford war aus Richtung Wetzdorf in Richtung Rauschwitz unterwegs. Im Ausgang einer S-Kurve verlor die Frau auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über den Pkw. Dieser kam in der Folge von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zum Liegen. Die frau blieb unverletzt, der Pkw indes musste abgeschleppt werden.

