Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbrüche in Mehrfamilienhäuser in Mainz und Nierstein

Mainz / Nierstein (ots)

In der Annemarie-Renger-Straße kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich auf bislang ungeklärte Art und Weise Zugang zu einer Wohnung, durchsuchten dort Schränke und Schubladen und erbeuteten Schmuck und Wertgegenstände im Wert von über 10.000EUR. Die Täter flüchteten daraufhin unerkannt aus dem Anwesen.

Ebenfalls in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 16:30 Uhr und 00:45 Uhr kam es auch in Nierstein zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. In der Mainzer Straße kletterten der oder die Täter auf den Balkon der Wohnung und schmissen oder schlugen dort die Scheibe der Tür ein. Sie entwendeten in der Wohnung hochpreisigen Schmuck und flüchteten in unbekannte Richtung aus dem Anwesen.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell