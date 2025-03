Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Streit auf der Autobahn führt zu Körperverletzung

Mainz (ots)

Am Samstagabend, 08.03.2025 kam es gegen 23:00 Uhr In der Dalheimer Wiese in Mainz-Mombach zu einer Körperverletzung.

Ursächlich war ein Streit zwischen Insassen zweier Autos auf der BAB 643. Ein Spurwechsel sorgte für Unmut bei beiden Parteien. Beide Fahrzeuge nahmen daraufhin die Ausfahrt Mainz-Mombach und kamen an einer Kreuzung am Ortseingang nebeneinander zum Stehen.

Es kam zunächst zu einer verbalen Streitigkeit, in dessen Verlauf beleidigende Worte fallen. Plötzlich stieg ein Insasse eines Fahrzeuges aus und lief zu dem anderen Fahrzeug. Auch dort stieg ein Insasse aus und schlug dem Geschädigten unvermittelt auf die Nasen. Er ging daraufhin zu Boden und erlitt eine blutende Wunde. Ein hinzugezogener Rettungswagen versorgte den Geschädigten vor Ort.

Die Polizeiinspektion Mainz 2 konnte vor Ort alle Beteiligten antreffen und hat den Sachverhalt aufgenommen.

