Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zeugenaufruf nach Unfallflucht am Rosenmontag

Mainz-Weisenau (ots)

Am Rosenmontag, 03.03.2025 gegen 19:00 Uhr kam es auf der B9 kurz vor der Alten Portland zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein 36 Jahre alter Motorradfahrer mit seiner 41 Jahre alten Soziusfahrerin stürzte. Die Mitfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Der Motorradfahrer war auf dem Weg in die Mainzer Innenstadt, als ein bislang unbekanntes Fahrzeug den Fahrstreifen von rechts nach links wechselte und den Motorradfahrer so zum starken Abbremsen zwang. Durch das Abbremsen geriet er ins Schleudern und stürzte.

Zu dem unfallverursachenden Fahrzeug ist bislang nur bekannt, dass es sich hierbei vermutlich um einen schwarzen Kleinwagen gehandelt haben soll. Das Fahrzeug hielt nicht an und setzte seine Fahrt in Richtung Mainz Innenstadt fort. In diesem Zusammenhang wurden Ermittlungen wegen des Verdachts einer Verkehrsunfallflucht aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell