POL-PPMZ: Straßenkünstler an Ampelkreuzung

Mainz-Gonsenheim (ots)

Eine Zeugin meldete der Mainzer Polizei am Mittwoch gegen 16:30 Uhr, dass an der Kreuzung Koblenzer Straße Ecke Mainzer Straße zwei Personen Kunststücke aufführen würden. Die eingesetzte Polizeistreife konnte an besagter Kreuzung einen 26-jährigen Italiener und eine 28-jährige Italienerin antreffen. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass die beiden Straßenkünstler immer die Fahrbahn betraten, sobald die Fußgängerampel "Grün" zeigte, bei "Rot" verließen sie die Fahrbahn wieder. Während der Grünphasen unterhielten sie die wartenden Autofahrer mit Kunststücken. Aggressives Betteln konnte durch Polizeistreife nicht festgestellt werden. Den beiden Künstlern wurden entsprechende Verhaltenshinweise gegeben.

