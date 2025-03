Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Betrunken über rote Ampel gefahren

Mainz-Laubenheim (ots)

Am Mittwoch gegen 15:44 Uhr meldeten zwei aufmerksame Zeugen ein Fahrzeug in der Rheintalstraße in Mainz-Laubenheim, welches mit unsicherer Fahrweise gelenkt wurde. Das Auto kam unter anderem im Gegenverkehr zum Stehen und überfuhr eine rote Ampel. Die Zeugen folgten dem Auto und konnten den aktuellen Standort so immer an die Polizei weitergeben. Eine Polizeistreife konnte den vermeintlichen Fahrzeugführer schließlich an dessen Wohnanschrift antreffen. Der 60-jährige Mainzer wies einen Atemalkoholwert von 1,23 Promille auf. Er wurde auf das Altstadtrevier gebracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den 60-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Im drohen Punkte in Flensburg und der Verlust der Fahrerlaubnis. Es ist bislang nicht bekannt, dass durch die unsichere Fahrweise jemand gefährdet worden ist.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell