POL-PPMZ: 500kg schwere, historische Poller gestohlen

Klein-Winternheim (ots) - Am Dienstag gegen 17:30 Uhr befuhr eine 45-jährige Mainzerin die K51 von Klein-Winternheim kommend in Richtung Mainz-Lerchenberg. An einer rotzeigenden Ampel hielt sie mit ihrem Auto an. Ein dahinter fahrender 42-Jähriger aus dem Kreis Mainz-Bingen fuhr aus bislang noch ungeklärter Ursache auf das Auto der 45-Jährigen auf. An den Autos entsteht Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Die ...

