Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Auffahrunfall mit leicht verletzter Person

Mainz-Drais (ots)

Am Dienstag gegen 16:30 Uhr befuhr eine 32-jährige Mainzerin die L427 von Lerchenberg kommend in Richtung Drais. An der Kreuzung zur Marc-Chagall-Straße hält sie an der rotzeigenden Ampel an. Hinter ihr fährt ein 31-jähriger Mainzer. Aus bislang noch ungeklärter Ursache fährt er auf das Auto der 32-Jährigen auf. An beiden Fahrzeugen entsteht geringer Sachschaden. Die 32-jährige wird durch den Aufprall leicht verletzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

