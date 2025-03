Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Schlägerei in Nieder-Olm

Nieder-Olm (ots)

Am Dienstag kam es gegen 20:30 Uhr in der Georg-Taulke-Allee in Nieder-Olm zu einer Schlägerei zwischen zwei Personengruppen. Bei Eintreffen der Polizeikräfte befanden sich keine Tatbeteiligten mehr an der Örtlichkeit. Im Rahmen der Fahndung konnte ein Auto, das sich vom Tatort entfernt hatte, kontrolliert werden. Die drei darin befindlichen Personen gaben, an mit einer anderen Personengruppe in Streit geraten zu sein. Später am Abend meldeten sich zwei Geschädigte, die angaben von der Personengruppe geschlagen und bespuckt worden zu sein. Die Polizei Mainz hat ein Strafverfahren wegen eines Körperverletzungsdelikt eingeleitet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

