Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Fahndung nach "Rip Deal 2.0."

Mainz (ots)

Der Geschädigte bot über das Internet mehrere Immobilien zum Verkauf an. Ein bisher unbekannter Täter (Alias-Name: "Raul Patel") meldete sich zunächst per E-Mail und trat als Vermittler mit Kontakten zu einem vermögenden Investor auf. Bei einem Geschäftstreffen überzeugte der Täter den Geschädigten, eine Krypto-Wallet anzulegen. Der Täter bestand anschließend darauf, dass die Provision in Höhe von 250.000 Euro bereits im Vorfeld des anvisierten Notartermins auf die Wallet transferiert wird. Kurz nach der Einzahlung, am 10.05.2023, hob der Täter das gesamte Guthaben ab. Seitdem besteht kein Kontakt mehr.

Wer kann Hinweise zu der Person des "Raul Patel" geben?

Wer kennt die Person auf dem Phantombild? https://www.polizei.rlp.de/fahndung/detailansicht/fahndung-nach-rip-deal-20

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Mainz 1 unter der Tel. 06131/65-33840 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell