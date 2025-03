Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Polizei sucht Zeugen nach Vorfällen am Fastnachtswochenende

Mainz (ots)

Am Samstagabend gegen 21:30 Uhr gerieten ein 21-jähriger aus dem Kreis Mainz-Bingen und ein unbekannter Täter in Streit. Hierbei griff der 21-Jährige dem unbekannten Täter in die Haare, woraufhin ihn dieser mit einem Faustschlag ins Gesicht zu Boden schlug. Der Geschädigte erlitt eine Gesichtsverletzung und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Beschuldigte flüchtete in unbekannte Richtung. Zeugen beschreiben den Täter als 1,75 Meter groß mit braunen Haaren und dunkler Kleidung.

Gegen 21:40 Uhr kam es auf dem Marktplatz zu einer Schlägerei. Laut Zeugen habe eine 5-köpfige Personengruppe auf zwei junge Männer eingeschlagen und eingetreten. Anschließend seien die Täter zu Fuß geflüchtet. Ein Tatverdächtiger konnte im Rahmen der Fahndung durch Polizeikräfte gestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab knapp 1,3 Promille. Die beiden Geschädigten wurden vor Ort durch Rettungskräfte versorgt und verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Gegen 23:50 Uhr geriet ein 19-jähriger Mainzer mit einer unbekannten Personengruppe auf dem Schillerplatz in Streit. Als der Streit eskalierte, zog eine männliche Person aus der Gruppe eine Softair-Pistole und schoss dem 19-Jährigen ins Gesicht. Anschließend floh die Gruppe in Richtung Maria-Einsmann-Platz. Der 19-Jährige wurde mit einer Gesichtsverletzung in ein Krankenhaus gebracht.

Am Sonntagabend befand sich die 24-jährige Geschädigte bei den mobilen Toilettenkabinen in der großen Langgasse Höhe des Dr.-Gisela-Thews-Platzes. Gegen 20:50 Uhr schlug ihr eine unbekannte männliche Person auf das Gesäß und flüchtete in Richtung Tritonplatz. Der Täter kann als männlich, Anfang 20, etwa 1,75 Meter groß mit dunklen lockigen Haaren beschrieben werden. Er trug eine grau-schwarze Daunenjacke mit gelben Streifen.

Gegen 21:55 Uhr fasste ein unbekannter Täter eine 17-Jährige unsittlich am Gesäß an. Nach einer kurzen Rangelei flüchtete der Unbekannte in Richtung Schillerplatz. Die Geschädigte befand sich zum Tatzeitpunkt links vor der Bühne am Domplatz. Der Täter wird als männlich, ca. 20 Jahre alt, 1,70 Meter groß, mit südländischem Teint und Dreitagebart beschrieben. Er war mit Kapuzenpullover und schwarzer Kappe mit roten Streifen bekleidet.

Am Rosenmontag gegen 16:00 Uhr kam es zu einer Körperverletzung vor einer Kneipe in der Gaustraße/Schillerstraße. Die beiden Geschädigten halten sich vor der Kneipe auf und werden von einer unbekannten männlichen Person mit Mainz 05 Trikot auf deren Eintracht Frankfurt Sticker angesprochen. Der unbekannte Täter reist ihnen die Sticker von der Brust und schlägt beiden mit der flachen Hand auf die Wange. Den Täter beschreiben sie als ca. 25-30 Jahre alt, 1,85 Meter groß, von breiter Statur mit kurzen hellbraunen Haaren. Er trug ein weiß-blau-gelbes Mainz 05 Trikot.

Gegen 16:30 Uhr wurde ein 20-Jähriger im Bereich Bauhofstraße Ecke Mittlere Straße geschlagen. Der unbekannte Täter soll etwa 20 Jahre alt und 1,90 Meter groß mit braunen Haaren gewesen sein. Er trug eine Camouflage-Hose und ein schwarzes Oberteil mit Rissen im Ärmel.

Zu einem weiteren Körperverletzungsdelikt kam es gegen 17:00 Uhr in der Betzelsstraße zwischen Seppel-Glückert-Passage und Sonnengäßchen. Hierbei schlug und trat ein unbekannter Täter zunächst einen jungen Mann. Anschließend schlug er einem zur Hilfe Eilenden mit einer Glasflasche ins Gesicht. Der Täter flüchtete in Richtung Schusterstraße. Er trug ein Tanktop und ein Tigerkostüm. Er soll etwa 1,80 Meter groß gewesen sein mit langen braune nach hinten gegelten Haaren.

