Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz- Rosenmontag-Bilanz der Polizei wieder einmal sehr erfreulich

Mainz (ots)

Auch wenn noch mit Nachmeldungen insbesondere bei Eigentumsdelikten zu rechnen ist, kann die Polizei schon jetzt von einer erneut niedrigen Anzahl an Straftaten rund um den Rosenmontag in Mainz berichten.

Mit nur 70 Straftaten in der Bilanz am frühen Dienstagmorgen, hat sich diese Zahl nach schon sehr niedrigen 76 Straftaten im Vorjahr nochmals reduziert. Insbesondere bei den Eigentumsdelikten, mit nur sieben Taten ist ein sehr erfreuliches Ergebnis zu verzeichnen. Dieser Erfolg ist vor allem den Feiernden zuzurechnen, welche nach der Taschendiebstahlskampagne der Polizei Mainz sehr aufmerksam auf ihre Wertsachen achteten und damit Diebstähle wirksam verhinderten.

Es kam zu 32 Körperverletzungsdelikten, und damit zu sieben mehr als im Vorjahr. Wobei auch dies, ob der Besucherzahl von weit über 600.000 im Tagesverlauf, auch noch sehr niedrig ist. Drei sexuelle Belästigungen sowie vier Betäubungsmittelverstöße wurden registriert. .

Insgesamt wurden rund 850 Personen kontrolliert, davon rund 600 Jugendliche, bei welchen 77 Liter unerlaubt mitgeführter Alkohol vernichtet wurde. Von den 240 weiteren kontrollierten Personen erhielten 23 aufgrund ihres Verhaltens einen Platzverweis. Lediglich fünf Personen wurden zumindest kurzzeitig in das Gewahrsam des PP Mainz eingeliefert.

Für die Fastnachtstage, seit Altweiberdonnerstag wurden durch die Polizeidirektion Mainz insgesamt 31 Aufenthalts- und Betretungsverbote für das Stadtgebiet Mainz ausgesprochen. Von diesen Personen wurden an Rosenmontag eine durch die Bundespolizei im Bereich des Bahnhofs "Römisches Theater" angetroffen. Zudem wurden zwei Personen durch Super-Recognizer der Polizei Rheinland-Pfalz erkannt. Sie wurden kontrolliert und zur Durchsetzung des Verbotes mit Platzverweisen belegt.

Drei Kinder wurden kurzzeitig vermisst, konnten aber schnell aufgefunden und ihren Eltern wieder zugeführt werden.

Ein Mann konnte bei einem Einsatz nur durch Fesselung und Anlegen der Spuckschutzhaube beruhigt werden. Er spuckte zuvor in Richtung der Einsatzkräfte und beleidigte diese fortlaufend. Bei der Kontrolle einer weiteren aggressiven Person kam es zur Anwendung körperlichen Zwangs gegen diese. Ein 29-jähriger Polizeibeamter wurde hierbei leicht verletzt. Bei einem Widerstand wurden zwei weitere Einsatzkräfte leicht verletzt. Insgesamt kam es zu einer Bedrohung, sechs Beleidigungen und vier Widerständen gegen Einsatzkräfte.

Die eingesetzte Videotechnik der Polizei Rheinland-Pfalz mit einem Übertragungswagen vor dem Rosenmontagszug, fest installierten Kameras an Hotspots, Hubschrauber und Drohnen lieferte hilfreiche Bilder zur Einschätzung der Besucheranzahl und zur Bewältigung besonderer Einsatzanlässe, die oftmals in den oben erwähnten Kontrollen oder dem Erkennen von Straftaten endeten. Die polizeiliche Drohne kam einmalig zum Einsatz, als eine Meldung über eine in den Rhein gestürzte Person möglichst schnell überprüft werden musste. Es wurde keine Person im Wasser festgestellt. Eine konkrete Gefahrenlage kann hierdurch ausgeschlossen werden.

Ein großer Dank der Polizei Mainz geht an alle Feiernden rund um den Mainzer Rosenmontag. Ausgelassen feiern können und dennoch besonnen und aufmerksam sein, haben zu dieser hervorragenden Bilanz beigetragen. Es ist vor allem deren Verdienst.

Ein weiterer Dank geht an alle Einsatzkräfte der Bundespolizei, dem Polizeipräsidium Westhessen, der Rettungsdienste und Feuerwehr sowie der Polizei Rheinland-Pfalz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell